Así se reconciliaron Daniella Álvarez y Lenard Vanderaa luego de que ella perdiera su pierna

Bogotá, Colombia.- Luego de que la modelo Daniella Álvarez, perdiera la pierna izquierda tras sufrir una complicación quirúrgica, se mencionó que la joven había regresado con Lenard Vanderaa, quien fuera su expareja.

Y es que la relación entre estos dos se dio a inicios del año 2016 y culminó a finales de 2019, luego de tres años de una feliz relación, sin embargo ambos continuaron con una bella amistad.

Tras la reconciliación, el histrión se convertido en gran ayuda a su recuperación, pues ella en los últimos días ha presentado un gran avance para poder caminar por medio de una prótesis.

Por el momento, los novios presume de tener una relación sentimental, más sólida que nunca, dejando de lado sus pequeñas diferencias que hicieron que terminaran.

Él me escribía y me volvía loca. Me llamaba en mi vida en ese año no me dejó en paz ni un segundo”, expresó.