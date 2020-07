Casandra de 'Exatlón' conquista a Yomi y a sus fans con esta foto en Instagram

View this post on Instagram

El problema no es que no digamos lo que sentimos, ni tampoco que nos quedemos con ganas de hacer algo, El problema es que creemos que tenemos tiempo. . ud83euddff u00bfEres de los que aprovechan cada instante y cada momento o de los que prefieren dejarlo para despueu0301s? . u231aufe0f @joyeriabizzarro #BIZZARRO #MomentosInolvidables #fyp #trend #love #watch #lifeissimple #beyourself #happy #cute #moments #life #love #loveyourself #loveyourself #feelgood #beautiful