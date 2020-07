Con el trabajo detenido, Alfredo Olivas confiesa que ha llegado a "explotar" en medio de la crisis

Ciudad de México.- Alfredo Olivas admitió que no ha sido del todo fácil sobrellevar el confinamiento, pues aunque ha significado una oportunidad para estar cerca de su familia y vivir recuerdos inolvidables con ellos, también ha representado una angustia la cuestión de no poder desarrollar su trabajo.

En entrevista para Televisas Espectáculos, el cantante de regional mexicano reflexionó con apertura sobre los momentos que ha vivido ante la contingencia sanitaria.

Hay veces que ni uno puede, y yo te soy franco, yo sí he llegado a explotar en repetidas ocasiones, malamente quizá, pero sí reprochando, ya sabes, siempre uno no halla ni a quién echarle la culpa… Creo que lo que está pasando ahora mismo no está en manos de nadie ni hay que culpar a nadie", expuso.

El intérprete describió cómo la situación ha dado paso a que pueda convivir más con su familia, sin embargo, tiene siempre presente como la crisis sanitaria también causa estragos en la economía, ya que el trabajo en la música se encuentra detenido en todas su vertientes.

Yo ya he sido chef, ya he sido maniquí para mis hijas, esa parte la disfruto muchísimo… En la antigua normalidad cuántos no deseábamos un parón en nuestras vidas y ahora que los tenemos no sabemos qué hacer con él", dijo.