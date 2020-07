Conductora de 'Suelta la Sopa' arremete contra Alfredo Adame por distanciarse de su hijo

Miami, Florida.- En estos últimos días, el actor, Alfredo Adame ha dado mucho de que hablar nuevamente, pues recientemente señaló que se ha distanciado de sus hijos.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando de este nuevo escándalo, fue luego de que Sebastián, uno de sus descendientes, hablara de su sexualidad hacia los medios, cosa que Adame le había prohibido rotundamente por temor a que hablen mal de él.

Esto desencadenó las críticas de una de las conductoras del programa Suelta la Sopa, quien reclamó que Adame es quien mancha su propia imagen y que no debería estar culpando a su familia.

El problema que tiene ahorita con Sebastián es terrible, porque según Adame dijo, 'mira hijo, yo te acepto como eres, está todo bien, no más no des entrevistas porque luego la van a agarrar contra mí y me pones en el ojo del huracán', Alfredo ¿Enserio crees que Sebastián te pone en el ojo del huracán?", sentenció la conductora.