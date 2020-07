Érika Buenfil, abandonada y en la ruina fue rescatada por conductor de Televisa: "Le debo mucho"

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Érika Buenfil, en una entrevista para TlNovelas que fue un duro golpe enterarse que el padre de su hijo Nicolás estaba casado, principalmente porque estaba prácticamente en la ruina al no tener trabajo ni nada en puerta, por lo que estaba deprimida, se sentía abandonada y sin dinero estaba en problemas, pero por fortuna fue rescatada por un querido productor de Televisa.

Buenfil en la entrevista contó que fue muy duro ver que Ernesto Zedillo Jr. estaba casado poco antes de dar a luz, pero eso no la hizo rendirse ya que quería salir adelante por su hijo aún no nacido, pero estaba en severos problemas debido a que no tenía proyectos en puerta y tenía varios meses sin trabajar.

Dije, no te preocupes mijito, yo tenía una cosa en forma de ser que todo lo transformo a positivo. Siempre suceden las cosas para evitarme de algo peor. Nunca perdí mi fe ni mi entusiasmo. Sí sufrí, y lloras y te rompes por dentro, pero ¿qué hacía?", contó Buenfil.

Tras esto habló que sus familiares trataron de buscar al hijo del expresidente para que la ayudara económicamente, pero ella se los impedía ya que quería que a él le naciera del corazón, cosa que no paso nunca, excepto por una ocasión en la que Zedillo Jr., fue a conocerlo cuando Nicolás era un bebé, tras lo que nunca regreso.

La actriz señaló que nunca le ha mentido a su hijo al respecto, pero que el ahora adolescente siempre se ha negado para buscarlo pese a que sabe todo y ella nunca se lo ha prohibido.

Finalmente Buenfil confesó que en esos duros momentos en los que trataba de adaptarse a su vida de madre soltera, buscaba un trabajo y estaba cerca de la ruina el productor Juan Osorio no la abandonó en ningún momento y se comprometió a darle la mano para que regresara a la pantalla, lo que cumplió y por lo que siempre "estaré agradecida, le debo mucho".

Cabe mencionar que la guapa regiomontana también dijo que ya tiene su testamento por su el día de mañana de manera sorpresiva deja de estar en este mundo, además de una carta en la que le pide a su hijo que busque a su padre.

Fuente: Radio Fórmula