"Es ridículo": Andrea Legarreta 'estalla' y responde a quienes la acusan de mentir sobre su edad

Julio de 1971 #Ediciu00f3nLimitada ... AMO mi playera... AMO la edad que tengo y lo que he vivido y aprendido... Me causa gracia que el du00eda de mi cumpleau00f1os algunas revistas y publicaciones en redes me felicitaban por mis 49 y habu00eda mujeres que se reu00edan! ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23 Algunas hablaban de lo VIEJA que estoy y otras decu00edan que CLARO que yo no tengo 49!! Que tengo MUCHO mu00e1s!! Que ellas eran muy pequeu00f1as cuando me veu00edan y que no deberu00eda quitarme la edad!! ud83dude31 Sinceramente siempre me ha parecido algo u201cridu00edculou201d que la gente se quite au00f1os... Pero cada quien... Jamu00e1s he tenido problema con la edad mu00eda o de alguien mu00e1s... No desprecio a nadie por ser mu00e1s joven o mayor que yo... De hecho la gente mayor que yo me genera mucho interu00e9s y respeto (tienen tanto por enseu00f1arnos) A mis hijas las he enseu00f1ado a respetar, gozar y vivir la vida al mu00e1ximo sin importar su edad y les recuerdo seguido que la vida es UNA y que sin importar los au00f1os que tengan vivan SU vida a plenitud! Mientras mu00e1s au00f1os cumplo mu00e1s GOZO, mu00e1s valoro a las personas, los instantes y placeres sencillos de la vida y menos me importan las situaciones conflictivas, los comentarios vacu00edos o los ataques y menos por mi edad... Acaso hay algo mu00e1s ESTu00daPIDO que atacar a alguien por su edad??? Que hay en la cabeza de la gente que decide llamar momias a personas que tienen un gran recorrido por la vida, que han dejado huella y son ejemplo para otros con el paso de los au00f1os... He visto cu00f3mo insultan y agreden a GRANDES figuras porque ya se ven u201cviejosu201d como si envejecer fuera algo malo! Y su00f3lo si tenemos la fortuna de seguir vivos y cumplir au00f1os hasta envejecer, seru00e1 que comprenderemos lo valioso que es la experiencia que su00f3lo te dan los au00f1os... Ya me puse a u201cfilosofaru201d... En fin... Cada quien da lo que es y lo que tiene en su cabeza y su corazu00f3n para dar... Yo sigo tratando de vivir la vida cu00f3mo venga, improvisando, aprendiendo lo que Su00cd y lo que NO de personas de TODAS las edades... Pero sobre todas las cosas AGRADECIDA por cada segundo de mi vida!! Dios me los bendiga hermosuras!! ud83dudc9cud83dude4cud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dudc9c Por cierto mi #TShirt es de @almusdelatorre