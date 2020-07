Este fue el matrimonio fallido de Pepe Aguilar de donde nació Emiliano: "Me desenamoré"

Ciudad de México.- Pepe Aguilar tuvo un matrimonio cuando era muy joven que terminó mal pero más adelante conoció a la mujer con la que actualmente comparte su vida.

Cuando Pepe tenía22 años de edad se casó con Carmen Treviño con quien años más tarde tuvo a su primer hijo Emiliano. Su unión terminó en divorcio porque el cantante dice que “no eran compatibles”.

Cuando eres joven te apresuras, no estábamos embarazados ni nada, mi hijo Emiliano nació tres años después de que nos casamos, me casé porque quise casarme”.

Habló que a los pocos años se divorció porque no eran compatibles y cree que se apresuraron, porque al pasar el tiempo se asentó todo.

Me desenamoré, no, no es cierto, nos apresuramos, cuando empezó a asentarse todo, no eramos compatibles y ves la verdadera vida”.