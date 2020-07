Galilea Montijo 'confiesa' en 'Hoy' que Escalona tuvo romance con Bisogno ¿a pesar de saber que era gay?

Ciudad de México.- La guapa conductora, Galilea Montijo, sin pena o remordimientos ha exhibido a su compañera, Andrea Escalona, en medio del programa en vivo de Hoy, pues 'confesó' que ella mantuvo su romance con Daniel Bisogno aún sabiendo que era gay.

El show matutino tiene el juego de confesiones, 'Yo Nunca, Nunca', donde varios de los compañeros hicieron bochornosas confesiones, como con la pregunta si alguno anduvo con alguien sabiendo que era homosexual, Paul Stanley y Martha Figueroa señalaron a Andrea y sin decir nombres dejaron a entrever que se trataba del conductor de Ventaneando.

Se me hace que por allá", dijo Martha. "Ah sí, neta, ahí andabas tú", aseguró Paul, ambos señalando a Escalona.

Te podría interesar: ¿De 'Exatlón' a Televisa? Ernesto Cazares traicionaría a TV Azteca para entrar a 'Guerreros 2020'

Sin embargo, la más directa de todas fue Montijo, quien hasta se acercó a la hija de Magda Rodríguez, la pintó en señal de que ella paso por eso, ante lo que Escalona no pudo decir no y solo pidió que ya no se llevaran así dentro del programa.

Ya me acorde, ya me acorde... Mana que feos gustos por cierto", dijo Galilea mientras le ponía polvo, a lo que ella respondío: "Oigan no... nos llevemos así", sin poder negarlo.

Te podría interesar: 'Vecinos': Estos son los actores que fracasaron y se quedaron sin protagónico en Televisa

A partir del minuto 3:15.

Te podría interesar: Carolina Rocha hace temblar los foros de TV Azteca y causa furor en Instagram

Cabe mencionar que aunque nadie mencionó el nombre del polémico conductor, en comentarios aseguraron que todos claramente se referían a este.

Fuente: YouTube @Hoy