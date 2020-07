Galilea Montijo estalla en vivo y manda fuerte recadito a Paty Navidad en 'Hoy'

Ciudad de México.- Las controversiales declaraciones de Paty Navidad en contra de la contingencia de Covid-19 siguen provocando reacciones entre sus seguidores y colegas del medio artístico.

En esta ocasión fue Galilea Montijo la que se manifestó inconforme con la actriz, y tras escuchar una noticia con respecto

a que Navidad decía que el uso del tapabocas coartaba tu libertad, la titular del programa Hoy dijo:

Hasta que alguien cercano a ti, desgraciadamente o tristemente no muera, pues no vamos a entender… la otra vez yo estaba diciendo, por qué no vamos a hacer un censo, y vas casa por casa (preguntando) ¿usted cree en el Covid?, ¿esta familia cree en el Covid o no?, que no cree, ok, firme aquí, para deje las camas y respiradores a los que sí creen y que sí se han cuidado”.