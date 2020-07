Hanna Jaff presume el hermoso diamante que le entregó su prometido Henry Roper-Curzon

View this post on Instagram

Prior to pandemic, today would have been our wedding day ud83dudc70ud83cudffbud83eudd35ud83cudffc. What hurts is knowing I would have been with my fianceu0301, family, and friends today who I miss very much. This minor inconvenience is nothing in comparison to those weu2019ve lost, suffered, and the struggles that many others are facing during this time. I am grateful to God for every day he blesses me with, and canu2019t wait to marry my husband-to-be in the end of the year. (The picture above is the moment we got engaged on January 2nd, 2020.) Antes de la imprevista pandemia, hoy hubiera sido nuestra boda ud83dudc70ud83cudffbud83eudd35ud83cudffc. Lo que me duele es saber que hoy hubiera estado con mi prometido, familia y amigos que extranu0303o mucho. Esta pequenu0303a inconveniencia es lo de menos a comparaciou0301n de los que hemos perdido, sufrido y las luchas que muchos otros enfrentan durante este tiempo. Estoy agradecida con Dios por cada diu0301a que me bendice e ilusionada de casarme con mi prou0301ximamente esposo a fin de anu0303o. (La fotografiu0301a es de cuando nos comprometimos el 2 de enero 2020.) #day123apart #tb #december2020 #engaged #covidbride