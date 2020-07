Instagram: Edwin Luna y Kimberly Flores tienen romántica cena desde casa

Monterrey, Nuevo León.- El cantante Edwin Luna está dando de qué hablar en redes sociales debido a una reciente publicación de Instagram en donde se muestra junto a su esposa Kimberly Flores.

Se trata de un par de fotografías en las que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey presume una noche especial en la que organizó una romántica cena desde casa con la guatemalteca.

Nos dijeron no salgan, más no que no cenáramos de una forma distinta en casa. Te amo Kim Flores, hoy ha sido un gran día en familia, no lo habíamos pensado así, pero en familia más me divertí”, escribió el famoso.