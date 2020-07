Marimar Vega se harta de las críticas y le pone un alto a las fans de su novio

View this post on Instagram

Comparto esto no porq me afecte a mi directamente porq afortunadamente llevo muchos anu0303os trabajando en mi y en mi valor y para nada estau0301 puesto en esas cosas ! Lo comparto porq me duele mucho ver como no hemos aprendido nada,cada vez q mi novio comparte una foto miu0301a en sus redes las agresiones por parte de mujeres son infinitas . Como las mujeres puedes seguirse expresando asiu0301 de las mujeres? Cou0301mo seguimos pensando q decirle a alguien u201c viejau201d u201c feau201d u201cgorda u201c etc... sigue estando bien o normal. NO no estau0301 bien, no estau0301 normal ,la agresiou0301n de ninguu0301n tipo ,dejemos de aceptar este tipo de comportamiento. Y repito no lo pongo porq hagan alguu0301n tipo de danu0303o a nuestra relaciou0301n , lo expongo porq no quiero seguir siendo parte de u201cNORMALIZARu201d las faltas de respeto de un ser humano a otro .