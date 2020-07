Marisol González causa furor en redes con encantadoras fotos de Instagram

View this post on Instagram

ud83cudf43ud83dudc9bud83cudf43 u00bf Cuu00e1l look les gusta mu00e1s ?u2705 Ya viene la nueva colecciu00f3n de @cklassoficial , esta increu00edble ud83dude0d, hay ropa, accesorios y calzado para toda la familia !!! Aquu00ed les dejo una probadita!!! compren sus catu00e1logos ( ya estu00e1n a la venta )u2705