Martha Cristiana, actriz de TV Azteca, devastada porque su ex le quitó a sus hijos

Ciudad de México.- La polémica entre Martha Cristiana y Raúl Martínez, prometido de Ana Serradilla, no para pues ahora la querida actriz de TV Azteca reveló que su ex no le permite ver a sus hijos desde hace cinco meses.

A través de su cuenta de Twitter, la famosa originaria de Puebla lamentó que sus retoños tengan que vivir esta situación y al parecer el mensaje está dirigido para Serradilla.

Ser cómplice de que dos seres increíbles no vean a su madre en cinco meses los convierte en cómplices de una pésima decisión... nomás que conste que la vida se las di yo", escribió.

Ser cómplice de que dos seres increíbles de luz y amor no vean a su madre en cinco meses, los convierte en cómplices de una pésima decisión que a los únicos que les hará daño, es a unos chavos increíbles y fuera de serie. Nomás que conste que la vida se las dí yo. #karmaIsABitch — Martha Cristiana (@marthacristiana) July 26, 2020

Como se recuerda, hace un par de meses Martha envió un fuerte mensaje a Serradilla y le advirtió que Raúl era un hombre violento, sin embargo, fue ignorada y Ana continuó con su compromiso.

Fuente: Grupo Fórmula