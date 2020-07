"Me aventó": Conductora de Televisa sufre accidente en vivo y culpa a conductor de 'Hoy'

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 27 de julio la conductora de espectáculos Martha Figueroa sufrió un terrible accidente y "voló" por el foro de Hoy en pleno programa en vivo.

Resulta que durante la sección Salva la rola, los conductores e invitados se tuvieron que enfrentar 'todos contra todos' para saber qué equipo se llevaría el triunfo y fue cuando ocurrió la caída de Martha.

La conductora de Televisa trató de avanzar lo más rápido que pudo hasta el micrófono, sin embargo, uno de sus compañeros la empujó y la sacó volando.

Galilea Montijo fue testigo de la caída de Martha y no paraba de reir.

Más tarde durante La Novela de Hoy, Figueroa reveló que no se cayó sola y culpó a un conductor de Hoy por provocar su accidente.

No me caí, me aventaron, fue Paul, pero en realidad es que la llanta se le ponchó", comentó Martha.