¿No la olvida? Derbez ataca a Victoria Ruffo y la humilla frente al 'Canelo': "No me fue muy bien"

Ciudad de México.- Eugenio Derbez no pierde oportunidad para mencionar a su ex Victoria Ruffo, y durante la entrevista que le hizo a Saúl 'Canelo' Álvarez, el actor aprovechó para hacer una broma sobre la madre de su hijo José Eduardo.

Durante su charla con 'El Canelo', Eugenio hizo referencia a las "victorias" que ha tenido el pugilista para manifestar que él con una tuvo fue más que suficiente.

56 peleas ¿no? y 53 victorias… yo solamente he tenido una Victoria y la verdad es que no me fue muy bien", dijo Eugenio en tono de broma.

Pero eso no fue todo, Derbez recurrió a su cuenta de TikTok para compartir parte del video y pedirles a sus fanáticos que le dieran Like a su comentario si consideraban que se había ganado un cachetadón de su famosa ex, obteniendo hasta ahora más de 6 mil corazoncitos para darle una ciber cachetada.

De la misma manera, se pueden leer varios comentarios que cuestionan Eugenio por seguir enganchado con el tema de Victoria Ruffo, sobre todo porque ella ya le ha pedido que la supere.

Fuente: Agencia México