¡Polémica! Gustavo Adolfo Infante descalifica a Carlos Trejo y lo llama "mentiroso"

Ciudad de México.- En la emisión de este lunes 27 de julio en Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado retomaron la polémica que se volvió a suscitar entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Durante este segmento, los periodistas de espectáculos opinaron acerca del nuevo reto que lanzó 'El Cazafantasmas' en contra del exintérprete de Televisa, esto desde un parque de la Ciudad de México.

Una cosa es retar a alguien y otra es echarle montón, ¿cómo cree Carlos Trejo que va a ir Alfredo Adame si tiene a 80 personas ahí? No te vas a meter a la cueva del lobo", indicó Alvarado.

Por su parte, Gustavo Adolfo aprovechó para descalificar el trabajo que ha realizado Carlos Trejo en torno al mundo paranormal, incluso, lo calificó como un “mentiroso” y explicó la razón detrás de esto.

Cuando yo hacía No lo Cuentes en Cadena 3, el canal anterior a este, y Carlos Trejo iba. Un día no estaba la sección y les pregunté a los de edición y dijeron que no pudieron meter los sonidos", narró Infante.