¿Romance en Televisa? Itatí Cantoral pierde los estribos y casi se besa con Albertano

Ciudad de México.- La querida y guapa actriz mexicana, Itatí Cantoral, dejó sin palabras a sus seguidores debido a la inesperada reacción que tuvo el encontrarse con Albertano en los pasillos de Televisa.

A través de las cámaras del programa Hoy se pudo ver el momento exacto en el que la intérprete de 'Soraya Montenegro' conoce a este conocido personaje interpretado por Ariel Miramontes.

No, no ¿tú eres Albertano? no por favor tómate una foto conmigo, por favor", gritaba con emoción.