¿Sarita se queda con todo? Hijo de José José revela detalles del "millonario" testamento

Ciudad de México.- A más de 8 meses del fallecimiento de José José, su hijo mayor José Joel dice estar dispuesto a luchar para conocer la verdad detrás de la muerte del cantante y además busca saber si su padre dejó firmado un testamento.

A través de una entrevista para la revista TVyNovelas, el hijo del 'Príncipe de la Canción' confesó que aún no han obtenido respuestas por parte de su hermana Sarita Sosa.

¡No sabemos si en verdad hay un testamento! Y esta gente está escondida, no ha dado la cara, no responde los llamados, no responde nada", comentó.