Sebastián rompe el silencio tras haber recibido insultos de su padre, Alfredo Adame

Ciudad de México.- Este día Sebastián, hijo de Alfredo Adame, brindó una entrevista a Sale el Sol en donde reveló que está sumamente triste porque su padre lo insultó y despreció luego de haber hablado sobre su sexualidad en televisión.

Él me habló enojado el día que salió la entrevista y me dijo ‘yo ya te dije que no quiero que salgas hablando de tu sexualidad porque a mí me pones en el ojo del huracán, me atacan diciéndome que mi hijo jo… y se burlan’. No le interesa retomar la relación ya la cortó de tajo.”