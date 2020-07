Tras acusaciones de homicidio contra Tommy Mottola, Thalía 'manda' mensaje a su esposo

Estados Unidos.- Thalía compartió en sus redes sociales videos y fotografías de cómo ha pasado sus últimos días haciendo reaccionar hasta a su esposo Tommy Mottola, quien últimamente ha estado envuelto en un polémico tema.

A través de su cuenta de Instagram, Thalía cautivó a sus seguidores al presumir unos relajantes días de verano en los que no dejó pasar la oportunidad para hacer videos en donde aparecía ella con una canción que podría ser para su esposo, quien no dudó en reaccionar a la publicación.

En la grabación, la joven mexicana se graba a sí misma junto con una corona y la canción Cuando tú me tocas, compartiendo además un fragmento de la misma, mostrando que ella está bien, y fue Tommy Mottola el que enloqueció con el video y mensaje de su esposa.

Pero siento miedo cuando tú te alejas, se me falta vida, nada me interesa", fue el fragmento de la cantante de No me acuerdo.