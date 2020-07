Tras dejar foros de Televisa, José Ron da triste mensaje a ex y presume trabajo ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- El galán de telenovelas del momento, José Ron, acaba de terminar una espectacular racha en su vida laboral al coronarse como uno de los actores más exitosos del año.

Tras el tremendo éxito que tuvieron los proyectos de Televisa Rubí la serie y Te doy la vida, Ron estaría en el mejor momento de su carrera, sin embargo, decidió ponerle una pausa a la actuación para dedicarse a su otra grande pasión, la música.

El actor tapatío sorprendió al aparecer en Imagen TV, en el matutino Sale el Sol, para dar una entrevista sobre el nuevo rumbo de su carrera y aprovechó para mandarle un sentido mensaje a su expareja Ariadne Díaz tras la pérdida de su mejor amiga, a quien llamaba su hermana.

No sabía. Le mando un abrazo y un beso, me estoy enterando por ti. Lo que haya sido le mando un abrazo con mucho cariño, que Dios los bendiga", dijo.

El histrión de 38 años, quien es baterista de la banda Koktel desde hace algunos años, reveló que está grabando tres videos con ellos para seguir su camino en la música.

La gente que me conoce sabe que amo la música. Es un amor que va más allá de cualquier cosa. Ahora retomo este sueño, esta pasión y qué mejor que estar acompañado de grandes amigos y músicos", dijo emocionado.

Finalmente, Ron comentó que está recuperado luego de que hace meses estuviera padeciendo colitis por alimentos irritantes y tomar café en ayunas.

Me he cuidado bastante con lo que tengo que hacer. Qué no comer y de café, ya solo me tomo uno al día o dos y ya después de alimentos. Irritaba mucho el estómago y eso me pudo ocasionar eso, pero ya estoy mucho mejor".

