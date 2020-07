VIDEO: Poncho de Nigris pondría en riesgo a sus hijos tras cometer este grabe error

Ciudad de México.- El actor, Poncho de Nigris, compartió en su cuenta personal de Instagram un video, el cual generó una sin fin de diversas reacciones, en varias de ellas fueron puntos de critica severa.

Según Poncho llegó a destacar en algún momento, tuvo que salir de su casa para realizar un viaje de 3 días. Tras su regreso, los niños del famoso no pudieron contenerse y corrieron para recibir a su padre con mucho cariño.

Después de no verlos en 3 días y después de estar juntos 140 días se te hace eterno cualquier salida de viaje. Así me recibieron mis bebés que me motivan a estar enamorado siempre. El mejor estado del ser humano, sentir amor todo el tiempo", escribió el actor.