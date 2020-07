Actor de Televisa revela si trabajaría con su hija luego de que ella lo perdió todo

Ciudad de México.- El actor, Alejandro Camacho, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, descartó que volverá a trabajar con su hija, Francesca Guillén, luego de que ella fuera víctima de un fraude, en el cual perdió todos sus ahorros.

En su relato, el histrión señaló que no existe proyecto en el cual ambos puedan compartir créditos, pues ambos están alejados de teatro debido a la crisis sanitaria.

No, no creo, no hay un proyecto, ella está haciendo otras cosas y yo hago otras cosas, no creo que se de", dijo.

Por otra parte, cuando se le habló sobre el fraude que sufrió su hija, indicó que sí estaba al tantos, sin embargo no ha podido entablar una conversación con ella.

Cabe mencionar que ambos no tiene ninguna relación debido a diferencias, sin embargo no están peleado, simplemente nunca se frecuentan y no hablan uno del otro, por lo que la pregunta en cierta forma incomodó a Camacho.

