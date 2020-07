Conductores en 'De Primera Mano' desenmascaran a ex de Laura Bozzo: "Es un don nadie"

Ciudad de México.- En días recientes, Christian Suárez, el exnovio de la conductora peruana, Laura Bozzo, dio mucho de que hablar, luego de que manifestara ciertas acusaciones en contra de la famosa.

En las declaraciones del argentino, incluso señaló que espera recibir una indemnización por parte de su expareja, debido a que amenazó con llevar su caso hasta la corte, todo con tal de quitarle su fortuna a la presentadora.

Lee también: Ante grave crisis, TV Azteca anuncia drásticos cambios para 'hundir' a Televisa

Sin embargo, durante la emisión del programa, De Primera Mano, se entrevistó a Maximiliano Lumbia, un especialista de espectáculos en Argentina, quien señaló que Christian es un don nadie en su país de origen.

No Christian Suárez no es conocido en Argentina, trató de iniciar con un equipo de músicos y no tuvieron gran éxito… Christian Suárez ha probado hacer distintas cosas y nunca lo ha logrado, lo que si ha logrado es ser el novio de Laura Bozzo", señaló Lumbia