¡Confesión! Kate del Castillo se sincera sobre su vida amorosa y no descarta tener "amigovios"

Ciudad de México.- Kate del Castillo está completa y plena sin compartir la vida con un hombre, sin embargo, si el amor llegara a tocar a su puerta no se negaría a darle una oportunidad al galán que esté dispuesto a ser su amigo y apoyo.

En declaraciones para el programa Sale el Sol, la actriz se sinceró sobre su situación amorosa actual y recordó que ha vivido malas experiencias en cuanto al tema sentimental.

Sí, en el amor no me ha ido bien, no he sabido elegir tal vez, o así es, pero no es algo que me preocupe; no te quiero decir que quiero estar sola toda mi vida, para nada, pero tampoco es algo que yo busque, si se da se va a dar, y me parece perfecto, tengo muchísimo amor para dar, me encanta vivir en pareja, pero también los peores momentos de mi vida los he pasado al lado de un hombre", dijo.