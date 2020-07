Danik Michell derrite Instagram al realizar actividad física en el parque

View this post on Instagram

Existen 3 tipos de crítica: -La negativa destructiva -La crítica constructiva - Y la más dura de todas: La autocritica Trato de aprender día con día lo mejor, no importa que es lo que esté haciendo. Te dejé unas palabras al final que espero tomes en cuenta en todo momento no importa dónde, con quién o qué es lo que hagas.