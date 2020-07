Drama en Televisa: Ferka arremte contra el ex de Frida Sofía y lo hace llorar en 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Guerreros 2020 se vivieron momentos de mucho drama ya que Ferka se fue con todo a la hora de arremeter contra Christian Estrada, reconocido como ex de Frida Sofía, y por poco lo hace llorar.

Al finalizar uno de los circuitos más reñidos Tania Rincón y Mauricio Barcelata pidieron a Ferka y Christian que pasarán a dar su opinión al respecto, algo que al final se descontroló bastante pues el ex de Frida se mostró afectado hasta las lágrimas, con las cuales luchó al decir que ella lo terminó por un live, asegurando que todo era mentira y todo era mero chisme pues a él si le gustaba mucho la actriz y compañera.

No me pareció que terminara conmigo, ósea, publicarlo, ¿Por qué publicarlo?, Háblame, tienes mi número, me hubieras hablado", dijo Estrada aguantando las lágrimas.

Ante esto Ferka no se quedó callada y afirmó que él en ningún momento tuvo el valor de darle la cara y explicar que pasaba el pasado jueves 23 de julio, cuando ella le pidió explicaciones y al no tenerlas lo terminó, negando así que él se enteró por un live.

Yo sé lo dije en su cara... Estaba dispuesta a tener algo lindo con él porque el me lo pidió, 'confia en mi'. Yo quería creer en él, le pedí de frente que me dijera y él se fue de fiesta y no me dio la cara", dijo Ferka.