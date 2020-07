¡Duelo en 'Hoy'! Galilea Montijo humilla en vivo a Paul Stanley: "Me la pel..."

Ciudad de México.- La guapa y querida conductora, Galilea Montijo, al parecer no se tomó nada bien que Paul Stanley la venciera en una nueva 'dinámica', pues tras revelarse que eso había sucedido sin importarle que estaba en pleno en vivo de Hoy lo humilló.

El matutino de Televisa estrenó nuevo juego, en el cual debían adivinar lugares, donde Montijo hizo equipo con Andrea Escalona, enfrentándose a Stanley y Leonardo Herrera, quienes las vencieron por varios puntos.

Esto al parecer no le gusto a la conductora jalisciense quien tras revelarse que el menor y el comediante fueron los campeones absolutos aseguró que como fueron las primeras no habían entendido muy bien de que se trataba, pero ahora que lo sabía ya no le ganarían y que todos se la "pel...".

Nosotras fuimos las de prueba, pero mañana me la van a pel...", dijo Galilea entre sus risas y las de sus compañeros.

Fuente: YouTube @Hoy