Este actor de 'Rubí' alcanzó el éxito en Televisa, vivió una dura depresión y ahora hace esto

Ciudad de México.- Con más de tres décadas de trayectoria en la televisión mexicana, Miguel Pizarro es considerado uno de los talentos más prolíficos que ha visto crecer Televisa y que han conquistado al público con sus entrañables e icónicos personajes, tales como su inolvidable 'Loreto' en la exitosa telenovela Rubí (2004).

El intérprete comenzó a escribir su historia en el medio artístico en 1988 cuando debutó en el melodrama Pasión y Poder, y desde ese momento participó en numerosas producciones con muy diversos roles: Desde la primera versión de Teresa (1989) protagonizada por Salma Hayek y Rafael Rojas hasta telenovelas infantiles como Cómplices al rescate y Rayito de Luz.

Años después de que el éxito y los constantes proyectos parecían haberse convertido aspectos sólidos en la vida del actor, Miguel Pizarro atravesó por uno de los momentos más oscuros: Una fuerte depresión que lo puso en peligro.

De acuerdo con reportes de la época, en enero de 2004 el intérprete intentó quitarse la vida cuando se encontraba en su departamento en la Ciudad de México. Ese mismo año, él mismo explicó al diario El Siglo de Durango las situaciones que habían dado paso a la terrible situación, y cómo por fortuna sus vecinos se dieron cuenta de que algo estaba mal, lo encontraron y lo trasladaron rápidamente al hospital.

Me encontraba en mi casa y ellos se dieron cuenta de que algo pasaba porque no había luz, yo mismo bajé los apagadores de corriente, entonces empezaron a tocar la puerta y como no respondía tuvieron que entrar por un domo. Me encontraron y me llevaron al hospital", dijo al periódico.