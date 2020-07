¿Frida Sofía? Christian Estrada revela que guarda secretos que lo matan por dentro

Ciudad de México.- El joven Christian Estrada se vio envuelto en polémica hace unos días, y es que su pareja María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, terminó con él luego de que Frida Sofía le sugirió tener cuidado con él.

Es así como el participante de Guerreros 2020 realizó una publicación en sus historias de Instagram en donde asegura que tiene secretos que no ha dicho para no lastimar a los implicados.

A post shared by Ferka Updates u2661 (@ferka_updates) on Jul 23, 2020 at 10:07am PDT

View this post on Instagram

Lee también: Andrea Legarreta estremece el foro de Televisa al lucirse en 'Hoy' con ropa de Oaxaca

Guardo tantos secretos que eso me está matando por dentro , por jugar al hombre perfecto y al caballero para no lastimar a las personas que quiero, prefiero salir lastimado."

No oculto nada, omito verdades que no me corresponden y su la vida quiere que se sepan, no será por mí, porque no soy la persona indicada para decirlas”, escribió el famoso" escribió el famoso