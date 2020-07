'Guerreros 2020': Entre lágrimas, Tania Rincón defiende a Ferka de Christian Estrada

Ciudad de México.- La conductora, Tania Rincón, mediante la emisión del programa Guerreros 2020, defendió a su amiga María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, luego de que protagonizó una pelea con su ex Christian Estrada.

Podría interesarte: América Guinart, la primera esposa de 'El Potrillo', así luce sus 48 años

Cabe mencionar que apenas el fin de semana se informó que ambos ya habían terminado luego de que filtraran un audio en el que confesó todo lo que quería hacer con el fin de tener fama.

No tengo nada que ocultar, lo único que hice fue darle el voto (de confianza) que él me pidió mirándome a los ojos y cabe mencionar: si se pudieron haber dado esos mensajes (que salieron a la luz) está bien porque soy una mujer bastante inteligente y segura para soportar ese tipo de cosas pero le pedí de favor que me enseñara las fechas y esta es la hora que no tiene el valor de enseñarme el celular”, dijo Ferka.