¿Insoportable? Exhiben a Dulce María y revelan que perdería protagónico en Telemundo por "diva"

Ciudad de México.- Recientemente TV Notas entrevistó a un miembro del staff de Falsa Identidad, quien aseguró que la reconocida actriz, Dulce María, ha perdido su protagonismo dentro de esta serie de Telemundo por sus aires de "diva", ya que se "queja de todo" e hizo exigencias que la producción considera exageradas.

La joven miembro del staff en la entrevista señaló que para todos Dulce es una persona "amable" y muy "accesible", pero que a raíz de su embarazo el pánico se apoderó de ella y comenzó a tomar actitudes muy exageradas siendo que se toman las medidas sanitarias extremas cuidando a todos.

La informante señaló que la exactriz de RBD no permite que nadie se le acerque, que no quiere grabar temprano ni tarde, además de que se rehúsa a ser maquillada por el personal de ahí y los productos, pidiendo que se le ponga a una persona especial y que solo la atienda a ella.

El problema es que desde el primer día de grabaciones ella estuvo muy intranquila, pues los casos de contagios y muertes no dejan de subir, por lo que entró en pánico. Pidió que sus llamados no fueran temprano y que no terminara tarde; en los foros y locaciones no quería que se le acercara nadie ni quería grabar escenas con mucha gente", señaló.