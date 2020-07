'La Venenosa' ignora polémica con Telemundo y baila al ritmo de Camilo en TikTok

View this post on Instagram

Mujer 😀sonríe, agradece, no te dejes pisotear, no te dejes maltratar ni verbalmente y menos emocionalmente, no caigas en el juego de decir que "sí" cuando quieres decir que NO en ningún aspecto de tu vida, no creas que por ser "mujer" tienes menos privilegios 👉🏻 RECUERDA tus derechos que por cierto están escritos en la ley de Dios y en la de los hombres, recuerda que todos somos iguales TODOS y hasta la pandemia nos lo ha certificado...mujer aprovecha cada espacio de este mundo para que tu voz sea escuchada, sí #LaVoz que Dios te dio para defender tus derechos. Mujer "La zona de #confort " nunca es buena y aunque seas señalada recuerda a las grandes mujeres que a lo largo de la historia han dejado huella por ser congruentes, coherentes y consistentes, no vayas por la vida nada más caminando como en pasarela créeme que al final del día se siente bien.