María León deja boquiabiertos a fans al realizar de forma espectacular el Challenge Accepted

View this post on Instagram

#ChallengeAccepted #womenarestrongertoguether #desafioAceptado #LasMujeresUnidasSomosMau0301sFuertes @reginablandon @esmepimentel @maitepb @valerozavera @carmensarahimx @jannettechao @gisamg @darrenptmn @prensadanna ud83dudcf8: @olgalaris