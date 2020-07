"No me quise involucrar": Mario Bautista aclara la situación ante sus denuncias de abuso

Ciudad de México.- Este martes 28 de julio, el cantante e influencer, Mario Bautista, tuvo una charla con los medios de comunicación, en la que reveló que el próximo 14 de noviembre tendría una presentación en la Arena Ciudad de México.

A pesar de que Bautista intentó enfocarse más en su proyecto musical, no pudo evitar las preguntas acerca de las tres jóvenes que lo acusaron de abuso sexual hace algunos meses.

Lee también: Jorge Salinas: Así luce la guapa hija no reconocida del galán de Televisa y actriz de TV Azteca

Según informes de TV Notas, el pasado mes de marzo, tres chicas menores de edad, habían asistido a una fiesta organizada por el artista, en Acapulco, donde presuntamente fueron abusadas. Tras haberse revelado las acusaciones de las supuestas víctimas, Mario negó todo y advirtió que su equipo tomaría las medidas necesarias.

Ahora que fue nuevamente abordado sobre este polémico tema, el respondió de manera tajante que supo desde un principio que esto era una vil mentira.

Te podría interesar: América Guinart, la primera esposa de 'El Potrillo', así luce sus 48 años

No me gusta aclarar cosas que no son verdad. Yo hubiera dado la cara, pero no me quise involucrar. Yo las veía en la tele y pensaba 'no puedo creer que exista gente así', ¿por qué ser así?", aclaró a la prensa.