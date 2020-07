Pepe Aguilar conmueve a fans con revelador éxito en la música y recuerdo de Don Antonio

View this post on Instagram

Una de las cosas que mu00e1s orgullo me da de mi carrera es ver cifras como estas que no son mu00e1s quu00e9 la representaciu00f3n del cariu00f1o que le han dado a mi trabajo a lo largo de los au00f1os y que me permite seguir creando mu00fasica y discos para ustedes u00a1Muchu00edsimas gracias y vamos por mu00e1s! ud83dudcbfud83dude4cud83cudffb