Sebastián Adame estalla contra su padre y lo acusa de dejarlo sin estudios

Ciudad de México.- Sebastián, el hijo de Alfredo Adame, nuevamente salió a la luz pública para declarara contra su padre, luego de que en una entrevista para el programa de espectáculos, De Primera Mano, donde señaló que el actor lo dejó a él y a su hermano sin estudios.

Durante el diálogo, Sebastián confesó, que su papá dejó de pagar las colegiaturas debido a que se encontraba en pleno proceso de divorcio de su madre y este no contaba con el dinero suficiente para pagarle la universidad.

Desde el semestre pasado de mi universidad no se ha pagado la escuela, él me dijo que me la iba a pagar y hasta me hizo hablar con ellos porque no se había pagado, porque estaba en el pleito del divorcio y no tenía dinero, pero se compró una moto de 200 mil pesos. A mí me hizo dar la cara por él en la escuela, yo me quedé sin universidad al igual que mi hermano desde enero", narró.