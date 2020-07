Sentada en la banca, la 'Chica del clima' roba suspiros al derrochar belleza

View this post on Instagram

Los girasoles buscan la luz del sol , todos lo sabemos , lo que no sabiu0301a es que en diu0301as nublados se miran unos a otros buscando la energiu0301a en cada unoud83cudf3bud83cudf3bu2764ufe0f Es la Naturaleza la que nos ensenu0303a que si no tememos sol u2600ufe0f todos los diu0301as, nos tenemos UNOS a OTROS . Lo leiu0301 por ahiu0301 y me encantou0301 u2764ufe0f . #world #blessed #union #naturaleza #love #sun #blessings #encasa #cuarentena #amor #union #peace #faith #fe #thogether #juntos u2728ud83cudf33ud83cudf3bu2764ufe0fu2728u267e