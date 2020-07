Tensión en Televisa: Querido actor, a punto de sufrir asalto a mano armada

Ciudad de México.- German Ortega dio detalles del momento de pánico que vivió en la ciudad de México, pues estuvo a punto de ser víctima de un asalto a mano armada mientras iba en automóvil.

Me tocó por Circuito, yendo hacia la casa de ustedes, me iban a asaltar a mí, yo les tocaba de paso, y milagrosamente se brincaron, y desgraciadamente, o sea, no doy gracias porque al final de cuentas hubo una víctima, le sacaron la pistola a un lado de mí, mi coche estaba así (pegado al lado), y les sacaron pistola y les bajaron todo, no sé qué tanto. Entonces yo empecé a quererme mover, te da miedo, te da miedo, aunque vayas en tu carro”, contó.

Molesto por la inseguridad que se vive en el país, Germán agregó:

Y ahora resulta que, si no es grave, si no te dispararon, si no te golpearon, no es delito grave, pues les están dando zona de confort a estos hijos de la…, perdón, pero no tienen madr...”.