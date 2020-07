Tensión en TV Azteca: Ricardo Montaner reprende a Belina en 'La Voz': "Te da igual lo que te digo"

Ciudad de México.- El famoso cantante, Ricardo Montaner, ha 'explotado' en vivo de La Voz en contra de su compañera la talentosa actriz, Belinda, elevando las tensiones dentro de TV Azteca durante su riña a niveles muy altos, tanto que incomodaron brevemente a los participantes y los demás coaches, María José y Christian Nodal.

Belinda para el momento de los Knockouts puso para que se enfrentaran a Mercedes, Frida y Joanna, duelo que a Montaner le pareció sumamente interesante y le ofreció a la interprete de Dopamina un consejo sobre a quien elegir.

Siento que Mercedes, de verdad, va tan bien de antihéroe; lo hemos visto en otros casos aquí en La Voz. Y siento que ella va a sorprender a mucha gente. Si yo tuviera que elegir hoy entre ellas tres, yo me quedaría con Mercedes", dijo Ricardo tras ver el enfrentamiento.

Pero el cantante notó que la también actriz no le prestó mucha atención ya que revisó unas notas en el cuaderno que lleva, por lo que la regañó diciendo que no le presta atención, a lo que ella dijo que sí lo escuchó.

Pero bueno, te da igual lo que te digo. No reaccionaste, no me dijiste gracias", dijo Montaner molesto. "Perdón. Es que vi el cuadernito y ahorita te iba a decir ‘Gracias Ricardo’", respondió con calma Belinda.