Tini Stoessel rompe el silencio y revela detalles sobre su ruptura con Sebastián Yatra

Estados Unidos.- La adorable actriz argentina Tini Stoessel de 23 años, finalmente confesó el motivo de su su ruptura amorosa con el cantante colombiano Sebastián Yatra de 25 años, con quien sostuvo una relación alrededor de 1 año y los rumores decían que le pusieron fin a su amor debido a una infidelidad por parte de él.

La actriz admitió que ella y Yatra se encontraban en un momento difícil, pues su relación atravesaba una crisis que les fue dura de superar pues ella se encontraba en Europa en una gira y cerraría en Argentina, por lo cual, tenía como plan realizar una serie a lado de su exnovio y sería un motivo y forma de ayuda para reencontrarse como pareja.

Sin embargo, el plan de reencuentro no funcionó ni si quiera tuvieron la oportunidad de iniciar con ello, pues inició la contingencia sanitaria en todo el mundo y ella quedó atrapada en Argentina y él, en Colombia motivo por el cual la distancia indefinida sería perjudicial para arreglar sus diferencias.

Así mismo cesó los rumores acerca de su ruptura debido a una infidelidad de Sebastián con la cantante mexicana Danna Paola, con quien recientemente estrenó el nuevo sencillo No bailes sola, esto dio mucho de que hablar y alimentó las especulaciones que se generaron en redes.

Fue una historia de amor increíble, una historia que compartimos muy pasionalmente. No fue mucho tiempo quizás, pero fue intenso. Vivimos juntos cosas muy zarpadas: logros profesionales y personales… y me quedo con todo eso tan hermoso. Hoy los planes y las vidas de los dos, ya no iban muy de acuerdo. Entonces tomamos la decisión de seguir cada uno su camino, porque era mejor para los dos. Y se entiende que, en una pareja, la determinación de separarse no es de un día para otro. Una crisis siempre tiene un tiempo de maduración. Ya veníamos charlando sobre lo que sentíamos, sobre lo que nos estaba pasando", finalizó la protagonista de Violetta.