Triste y 'ahogado' en deudas: Actor de Televisa toma drástica decisión para sobrevivir

Ciudad de México.- El querido actor y comediante de Televisa Carlos Espejel dio más detalles de la difícil situación económica y laboral por la que pasa durante la contingencia por Covid-19 y reveló por qué tuvo que regresar a vivir a la CDMX.

El exconductor del programa Hoy comentó en entrevista para el medio Chismorreo que tuvo que cerrar su teatro en Mérida, Yucatán luego de dos años de abrir sus puertas al no poder mantenerlo.

Lo tuvimos que cerrar, no vemos para cuándo termine esto y lamentablemente la rentas ya no me dan para poder mantenerlo, así que tuvimos que tomar la decisión de devolver tanto el teatro como la administración", contó.

El exactor de Televisa reveló que a raíz de la situación, están dando clases en línea y probando maneras distintas de sobrellevar la crisis en la escuela de actuación que tiene en la CDMX.

En entrevista con el matutino Sale el Sol de Imagen TV, Espejel reveló que tiene muchas deudas a causa de esto y que además, hay otra razón por la cual tuvo que volver a la Ciudad de México.

El comediante manifestó que otra de las razones por las que volvió a la capital del país es por la deteriorada salud de su madre.

Está ya en huesitos, muy frágil su salud. Pero está orientada, platica, se ríe, trata de comer. No está intubada ni nada. No está grave pero está delicada".

Sobre sus proyectos de trabajo, el actor seguró que volverá a Televisa pero solo con unas participaciones especiales en el programa de Germán y Freddy Ortega, llamado Relatos Macabrones, el cual se estrenará el próximo 31 de agosto.

Voy a hacer unas cosas con los 'Mascabrothers' para Televisa pero tengo la sensación de que no se abre la economía, que no hay una apertura realmente. El teatro no se sabe para cuándo. No es un momento lindo ni agradable, sino triste con muchos cambios y de mucha incertidumbre".