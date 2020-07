TV Azteca: Ella es Andy Sola, la conductora del programa 'Los Protagonistas'

Ciudad de México.- La presentadora, Andy Sola, es quien todas las noches engalana con su presencia en el programa Los Protagonistas, acompañada de Luis García, Christian Martinolli y Zague.

Sí, así es, para mí, es un privilegio poder compartir la pantalla junto a Luis garcía, Christian Martinolli, Zague, Inés Sainz, Toño Rosique, Warrior, todos ellos son los mejores maestros que uno podría tener, la verdad me siento muy agradecida y bendecida en mi trabajo”, dijo.

Fue mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, donde se mostró agradecida por la oportunidad que se le dio trabajar junto a especialistas del deporte.

Sin duda alguna, me quedo con 'Los Farsantes con Gloria', Luis y Christian, me hacen reír a carcajadas, tienen cada ocurrencia que en verdad a veces, ni puedo conducir porque no paro de reír, aunque uno debe controlarse; pero en verdad sus caras, sus gestos y sus comentarios son fuera de lugar”, agregó.