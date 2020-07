¿Vetado de Televisa? 'El Potro' quedaría despedido de famosa televisora por esta razón

Ciudad de México.- Nuevamente el polémico cantante, Luis 'Potro' Caballero, ha acaparado titulares por unas declaraciones acerca de una famosa televisora para la que trabaja, la cual asegura no le aporta nada importante a su vida, por lo que sería vetado de esto, ¿acaso se trata de Televisa?

Actualmente a 'El Potro' se le ve en la televisora San Ángel, participando en Guerreros 2020, y en MTV, dentro de Acapulco Shore, pero esta última lo habría vetado de ahí debido a que el cantante le dijo que ya no le aportaba nada bueno a su vida pese a que le tiene gran cariño y se ha divertido mucho ahí.

No he visto nada de esta temporada, no me llama la atención, la grabé, sí, la pasé muy bien y todo pero creo que también la gente crece, madura y trasciende. No me interesa ahorita saber más de ese proyecto, uno al que le tengo mucho cariño pero que a mí ahorita, en lo personal, ya no me aporta nada", dijo Luis.