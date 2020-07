'Acapulco Shore': Se comen viva a Fernanda al piderle perdón a Manelyk tras pelea con Dania

Mazatlán, Sinaloa.- La séptima temporada del polémico reality show, Acapulco Shore, sigue dando de qué hablar por la rivalidad de los integrantes.

El último capítulo dejó introgados a los televidentes por el enfrentamiento entre Manelyk González y Dania Méndez, esta última estaba defendiendo a Fernanda Moreno, una de las nuevas integrantes, cuando decidió lanzale un vaso a Manelyk y se le dejó ir, sin embargo, no pasó a mayores porque todos las detuvieron.

Rocío, Dania y Fer hablaron seriamente para saber qué haría y cuáles eran sus opciones dentro de la casa, si irse, hablar o seguir más fuertes sin importanta lo que les dijeran el resto de personas. Las tres

Pero eso no fue todo porque Fernanda y Mane tuvieron una conversación en donde Moreno terminó por disculparse, mientras que la novia de Jawy le dijo que no lo hiciera pues las pe... no piden perdón. Fer le dijo que todos en la casa le imponían, que ella le imponía mucho por quien era, comentario que sin duda alguna le gustó a la cantante de reggaetón.

Dicha acción no fue bien vista por todo lo que había pasado antes. Algunos usuarios señalaron que no debía dejarse manipular y que con eso le había dado la razón a Mane.

