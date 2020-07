Acostada sobre el césped, la 'Chica del clima' derrite Instagram con su belleza

View this post on Instagram

Soy una Mujer de FEu2728 23 Jehovau0301 es mi pastor; nada me faltarau0301. 2 En lugares de delicados pastos me harau0301 descansar; Junto a aguas de reposo me pastorearau0301.(A) 3 Confortarau0301 mi alma; Me guiarau0301 por sendas de justicia por amor de su nombre. 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temereu0301 mal alguno, porque tuu0301 estarau0301s conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirau0301n aliento. 5 Aderezas mesa delante de miu0301 en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa estau0301 rebosando. 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirau0301n todos los diu0301as de mi vida, Y en la casa de Jehovau0301 morareu0301 por largos diu0301as. #world #blessed #union #naturaleza #love #sun #blessings #encasa #cuarentena #amor #union #peace #faith #fe #thogether #juntos #god u2728ud83cudf33ud83cudf3bu2764ufe0fu2728u267e