Adamari López pasa la receta a sus fans y muestra cómo hace para verse siempre joven

Miami, Florida.- A pesar de que la genética es una parte importante para tener una buena imagen, uno también se puede valer de ciertos trucos de belleza para echarse una pequeña ayuda. Adamari López decidió revelar sus secretos para mantener siempre una piel joven.

La famosa conductora de televisión de Telemundo, compartió a través de su cuenta personal de Facebook, como es que consigue verse de unos treinta y tantos a sus casi 50 años de edad.

Primeramente, señaló, que cada quien debe hacerse responsable de lavarse la cara y cumplir con esto como una rutina diaria, pues de no hacerlo se acumula la suciedad en el rostro, lo cual podría resultar perjudicial.

Siempre trato de no tener maquillaje cuando no me toca frente a la tele. Prefiero estar bien hidratada y mantener el cutis lo más limpio posible y hago un sistema de limpieza tanto de mañana como de noche", dijo Adamari.