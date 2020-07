Anahí: De ser la 'rechazada' en 'Acapulco Shore' a Televisa con 'Guerreros 2020'

View this post on Instagram

FELIZ DE PODER INCORPORARME A @guerreros2020mx ! A DEJAR EL CUERPO Y ALMA POR MI EQUIPO ud83dude0dud83eudde1ud83dudc0d EN EL MEJOR EQUIPO! ud83dudc0dud83dudc0dud83dudc0dud83dudc0dud83dudc0dud83dudc0d YO SOY COBRA! ud83dudc0dud83dudc0dud83dudc0dud83dudc0dud83eudde1 y GrAcias por apoyar a esta morenita que dareu0301 mi todo por salir adelante! ud83dudcaf PARA MI UNA GUERRERA ES: SI TE CAES 10,LEVANTARTE 20!ud83dudc97 gracias @magdaproducer ud83eudde1@andy___rodriguez ud83eudde1#yo#yosoycobra#guerreros#guerreromexico#guerreros2020#guerrera