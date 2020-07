Conductora de Televisa 'estalla' en pleno foro contra Juan Osorio por decir esto de los gays

View this post on Instagram

La bondad es ver lo mejor en los demau0301s cuando no pueden verlo en siu0301 mismos. Feliz du00eda nacional de la bondad! u2764u2764u2764 -------- Kindness is seeing the best in others when they cannot see it in themselves Happy National Love is kind day! u2764u2764u2764 #loveiskind #nationalloveiskindday #kindness